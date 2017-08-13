Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren'in annesiyle konuşmasını anlattı: 'Sen cenneti 13 evladınla teminat altına aldın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği son dönemdeki karmaşık durumda parti içinde yolunu kaybedenler olduğunu, fireler verildiğini ancak yaşanan saldırının büyüklüğüne bakıldığında bu oranın çok küçük olduğunu söyledi.

Partiyi sırtlamak yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmenin de millete karşı sorumluluğun gereği olduğunun altını çizen Erdoğan, "Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler, ümmeti parçaladılar. Utanmadan, sıkılmadan şu anda Pensilvanya’da, Almanya’da park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Afrika’ya kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız biz kovalayacağız" dedi.

Antalya'da partisinin genişletilmiş il devan toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 16. yılını kutlayacak olan AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

2001 yılında ülkeye ve millete hizmet için çıktıkları yolda 15 yılı iktidar olmak üzere başarı şan ve şerefle dolu tam 16 yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2001 yılı da henüz oy verme çağına yeni gelmiş olan gençlerimiz bugün şairin 'yaş 35 yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün' dediği bir yaşa ulaştılar AK Parti kurulduğunda henüz yürümeyi yeni öğrenen çocuklar liseyi bitirip üniversiteye adım atmaya hazırlanan oy verebilen gençler oldular, kimin sayesinde Ak Parti sayesinde. Partiyi kurduğumuzda seçme 18 seçilme 30'du, ya zor olan seçmektir, seçilmek kolay, hatta bir zamanlar Taksim meydanına dört ayaklı koysam seçtiririm diyen siyasetçiler çıktı. Biz ne yaptık önce 30' u 25' e çektik sonra seçme de seçilme de 18 olacak dedik ve bunu başardık dedik başardık, yani gencine, kıymet veren hareket AK Parti hareketidir.Zira fetih gençliğinnin bir özelliği var bir çağ kapattı bir çağ açtı bizim ecdadımız bir çağ kapatıp bir çağ açtığına göre otun torunları da 21. asrı ecdadının asrı haline dönüştürecektir inanıyorum" dedi.

Bu doğrultuda bir hedef belirlediklerini, 2053, 2071 dediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz inşallah, tüm gençliğimizi orada beraber bulunmaya davet ediyorum bizler inşallah Sultan Alparslan'ın torunları olarak o heyecanı o doğuş hareketinin olduğu yerde hep beraber yaşayacağız, geçen ilki yapıldı bundan sonra Çanakkale gibi Malazgirt'i de anacağız. Bizler böylesine uzun süredir ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine erişen bir partinin genel merkezin teşkilatlarının ve mahalli idarelerinin yöneticileri olarak kendimizi bahtiyar addediyoruz" dedi.

"Partimizde yolunu kaybedenlmerin sayısı, saldırıya oranla çok az sayıdadır"

Türkiye'nin 15 yılının ancak kuruluş dönemiyle mukayese edilecek önemde hadiselerle geçtiğini, özellikle son dört yılda içeride ve dışarıda Türkiye tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığı bir dönem olarak kayıtlardaki yerini aldığını söyleyen Erdoğan " Bu dönemde bir ülkeye yöneltilebilecek tüm saldırıları gördük yaşadık Türkiyeyi hedefe alanlar AK Partiyi boş bırakır mı partimize de çok tuzak kuruldu, 2013 teki gezi olaylarının ve 17 -25 aralık emniyet-yargı -darbe girişiminin , 2014 teki mahalli idareler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2015 teki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin bölücü örgütün çukur eylemlerinin DEAŞ saldırıların, 2016'daki 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, son olarak da 16 Nisan halk oylamasının mecrasından çıkarılma gayretlerinin tüm bunların amaçlarından biri de AK Parti'yi sarsmak ve mümkünse parçalamak istediler. Hamdolsun Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle ve dava arkadaşlarımızın metanetiyle tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Ülkemizin bu karmaşık döneminde partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu milletvekillerinden belediye başkanlarından teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık fakat yaşadığımız saldırısının büyüklüğünü dikkate aldığımızda hamdolsun bunların sayısı oranı çok küçüktür, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemdeki güçlü duruşları sebebiyle tüm teşkilat mensuplarına milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce Eren’in annesiyle görüştüm. Allah rahmet eylesin. Eren kaç kardeş biliyor musunuz? Bunlar 13 kardeşler. Anneye bak anneye. Ayşe Hanım’ın 13 evladı vardı bir tanesi de Eren’di. Bana dedi ki, 'Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm' dedi. Dedim, 'Olur mu? Sen Allah’ın ve Resulü'nün dediğini yaptın. Sen cenneti 13 evladınla teminat altına aldın" dedi.

"Artık parlamenter demokrasi yok"

Ahde vefanın siyaset ahlaklarının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve partimize ihanet edenlere karşı ne kadar öfkeliysek bu çatı altında hizmet veren tüm kardeşlerimize muhabbet doluyuz. Yeri gelir kapıda bekçi oluruz. Yeri gelir o kapıya su taşırız. Aksi takdirde bu büyük yapıyı ahenkle verimli şekilde çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Artık parlamenter demokrasi yok. Artık yüzde 34 ile seçim kazanmak yok. Şimdi yüzde 50+1 alacaksın en az. Buna hazır mıyız?

"Partimizin çatısı altında FETÖ ile ilişkisi olanları asla barındırmayız"

Partiyi sırtlamak yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmenin de millete karşı sorumluluğun gereği olduğunun altını çizen Erdoğan " Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler, ümmeti parçaladılar. Utanmadan, sıkılmadan şu anda Pensilvanya’da, Almanya’da park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Afrika’ya kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız biz kovalayacağız" şeklinde konuştu.