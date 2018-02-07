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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde roketli saldırılarda şehit olan Rifat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli ile telefonda görüşüp taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit eşi ile görüştü

07 Şubat 2018 14:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Afrin bölgesinden teröristlerin roketli saldırısında şehit olan 69 yaşındaki Rifat Sinirli'nin Gültepe Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Bakan Albayrak, şehidin eşine taziyelerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Albayrak, Rifat Sinirli'nin eşi ve çocuklarına 'ben şehit olacağım. Ben o yola başkoydum' dediğini ve sokağa çıktıktan sonra şehit olduğunu aktardıktan sonra telefonu görüşmesi için Ayşe Sinirli'ye verdi. Ayşe Sinirli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Selam göndermişsiniz selamınızı aldım çok memnun oldum. Hiç şüphesiz 4 tane kızım var 3 tane oğlum var sana feda olsun. Kanım, canım, damarım sana dua ediyor. Yüce Rabbim yanınızda olsun. Hz. Muhammed yanınızda olsun. Hz. Ali’nin kılıcı askerimizin elinde olsun savaşsın, zaferi kazansın. Türkiye'miz yerinde ayakta olsun. Benim diyeceğim budur" dedi. 

Adem Karagöz - Ecevit Cemiloğlu

 

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