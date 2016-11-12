Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit kaymakamın mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit kaymakamın mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu

Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Fatih Safitürk defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit kaymakamın mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu

12 Kasım 2016 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit kaymakamın mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu - Tıkla İzle

Derik ilçesinde belediye başkanvekilliği görevi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, baba ocağı Sakarya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kalaycı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kabristana götürülen şehit için dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Şehit Kaymakamın cenazesi dua ve tekbirlerle defnedildi. Erdoğan, şehit kaymakamın defnedilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı. 

Bilal Bilir - Gürcan Yılmaz - Mehmet Selman Bektaş - Refik Fidan - Remzi Şimşek
 

Etiketler: recep tayyip erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!