Derik ilçesinde belediye başkanvekilliği görevi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, baba ocağı Sakarya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kalaycı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kabristana götürülen şehit için dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Şehit Kaymakamın cenazesi dua ve tekbirlerle defnedildi. Erdoğan, şehit kaymakamın defnedilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı.

Bilal Bilir - Gürcan Yılmaz - Mehmet Selman Bektaş - Refik Fidan - Remzi Şimşek

