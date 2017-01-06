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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevik kuvvet polisine yönelik İstanbul’da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Enes Çiçek’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesini ziyaret etti

06 Ocak 2017 19:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Vodafone Stadı’nın önünde bekleyen çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Şanlıurfalı polis memuru Enes Çiçek’in Şıh Maksut Mahallesi’ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam otobüsü mahallenin dar sokaklarından geçemeyince makam otomobiliyle ailenin yaşadığı bölgeye gitti. Polis ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle sokaklara bariyer çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık yarım saat aile ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini ilettikten sonra evden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekleyen kalabalık ise aracın geçişi sırasında, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. 

Lider Olgun - Şinasi İnan

Etiketler: ailesini ziyaret, cumhurbaşkanı erdoğan, şehit Şanlıurfalı polis memuru Enes Çiçek


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