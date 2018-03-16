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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit teğmenin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın Erzurum’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit teğmenin cenaze törenine katıldı

16 Mart 2018 14:13

Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) naaşı tarihi Çifte Minareli Medrese önüne getirildi. Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın naaşı omuzlarda taşınarak top arabası konuldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulu Cami’de cuma namazını kıldıktan sonra şehidin cenaze törenine katıldı. Erdoğan naaşa omuz vererek şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır’ı son yolculuğuna uğurladı.
On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Şahit Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın cenazesi Kars Kapı Şehitliğinde defnedildi. 

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Orhan Delmigöz, Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Belediye başkanları, şehidin yakınları, askeri erkan ve on binlerce Erzurumlu katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Makamların sevgili peygamberimize en yakın olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira Rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuyor: 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilemezsiniz.' Dolayısıyla Muhammedimiz aslında ismini Mehmetçiğin Osmanlı Muhammedi kullanmamış. Olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş Mehmede, Mehmetçik demiş. Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın. İnşallah bu müjdede yaklaşıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.  

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo - Şahap Gürler - Sefa Tetik

 

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