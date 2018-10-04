Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız'

Camiler ve Din Görevlileri haftası münasebetiyle Beştepe'de düzenlenen Din Görevlileri Buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de başsağlığı diledi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Terörle mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız" diye konuştu.

"BUNLARIN ÜZERİNDE DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

“Cami, Müslümanların cem olduğu yerdir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz lazım” diye de ekledi. 140 bin kişilik Diyanet camiasının dini yaşamada ve yaşatmada neden başarılı olamadığını soran Cumhurbaşkanı, "Cuma hutbelerimizde günde 5 vakit namazlarımızda düşünmemiz lazım; 'acaba arkamda niye cemaat yok'. Bunların üzerinde düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Camilerin ahıra çevrildiği, Kur'an'ın gizli saklı öğretildiği CHP iktidarı dönemlerini de hatırlatan Erdoğan, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.