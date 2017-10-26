Cumhurbaşkanı Erdoğan Selçuklu Kongre Merkezi'ni açacak

Konya hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. 28 Ekim Cumartesi günü Konyalılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda saat 13.30'da toplu açılış töreni gerçekleştirecek. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve şehrin turizm, kültür ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak olan Selçuklu Kongre Merkezi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği tesisler arasında yer alıyor. Selçuklu Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan ve mimarisiyle de şehre değer katacak olan Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu'nun en büyük, Türkiye'nin de sayılı büyük merkezleri arasında yer alıyor.

Anadolu’nun kalbinde, kadim Selçuklu başkentine önemli bir eser kazandırdıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Kongre Merkezi, Konya'nın marka yatırımlarından birisi. 35 bin m alana sahip, toplam 18 salondan oluşan bu büyük kompleksi Konya'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Yolu üzerinde, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen merkezimiz Konya'nın sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlayacak. Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak faaliyetlerin yanı sıra içerisinde yer alacak restoran-kafeleri, tematik dükkanları, cep sineması, atölyeleri ve toplantı mekanları ile kentin yoğun olarak kullanılan buluşma ve cazibe noktası olacak" dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programı kapsamında Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış programı ile açılacağını ifade eden Başkan Altay, "Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya ve şehrimize kazandırılan eserlerin toplu açılışına katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

“Selçuklu Kongre Merkezi Konya'ya değer katacak”

35 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve sahne yüksekliği, genişliği, konforu, ses ve akustiği ile Türkiye'nin en büyük kongre merkezlerinden olan Selçuklu Kongre Merkezi’nde 18 salonu ve aynı anda 5000 kişiye

hizmet verebilecek 2 bin kişilik kongre ve konser salonu, 800 kişilik tiyatro ve gösteri salonu, bin kişilik toplantı ve balo salonu, 5 adet seminer salonu (25-30 Kişilik),1 adet oda tiyatrosu, 1adet sinema salonu,

1 adet elektronik kütüphane,5 adet toplantı salonu (40-110 Kişilik), 1 adet VIP toplantı odası

1 adet basın enformasyon odası, 1 adet restaurant, 37500 m’lik alanda 860 araçlık açık otopark yer alıyor.