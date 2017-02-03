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Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisinden 4'üncü kez Türkiye turunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce 3 kez Türkiye'yi gezen eski DSP'li Erol Özavcı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ‘evet’ kampanyasına destek olmak için yeniden Türkiye turuna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisinden 4üncü kez Türkiye turunda

03 Şubat 2017 11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisinden 4'üncü kez Türkiye turunda - Tıkla İzle

Türk bayrağı, Türkiye haritası, Cumhurbaşkanlığı forsu ve sloganlarla süslediği otomobiliyle yaşadığı Kocaeli'den yola çıkıp Amasya’ya ulaşan Erol Özavcı, amacının çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imkanları ölçüsünde destek olmak olduğunu söyledi. 2010 yılında DSP Genel Başkanlığına aday olduğuna ve daha sonra da AK Parti’ye gönül verdiğine değinen evli ve 4 çocuk babası Özavcı, "Önemli olan solcu ya da sağcı olmak değil. Önemli olan bu vatanı sevmektir, bayrağı sevmektir. Aracıma da -Ben Türk'üm. Ben Kürt'üm. Ben Roman'ım. Ben Arap'ım. Ben Laz'ım- yazdırdım. En önemlisi biz Türkiyeliyiz. Ben bir Kürt kardeşiniz olarak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" dedi.

Referandumda yüzde 72 ‘evet’ sonucunun çıkacağını tahmin eden Özavcı, "Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızla görüşemedim. Önemli olan sevmektir. Uzakta da olsa yakında da. Telefon açsa insan onurlanır, gururlanır. Hoşuma gider. Açmasa da canı sağ olsun yeter" diye konuştu. 

Murat Çelik A.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı forsu, Erol Özavcı


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