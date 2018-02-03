Cumhurbaşkanı Erdoğan, SİHA'ya imzasını attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Atatürk Spor Salonunda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinden sonra Batman Garnizon Komutanlığına bağlı 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu ile yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir SİHA’ya imza attı. Erdoğan yetkililerden bilgi aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir süre incelemelerini sürdüren Erdoğan daha sonra uçakla Ankara’ya gitmek üzere Batman’dan ayrıldı.