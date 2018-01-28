Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz ceddinize bir bakın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya 6. Olağan İl Kongresi öncesinde miting alanında toplanan kalabalığa hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Erdoğan, “Bugün güzel şeyler var yine. Bugün 9. gün. Mehmet’imiz Afrin’e doğru yürüyor. Hamdolsun Burseya Dağı’nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar, onlara rağmen bitirdiler. AP’ye rağmen bitirdiler. AP’de bazı kendini bilmezler benim askerime ‘işgal kuvveti’ diyor. O size yakışır size. Siz ceddinize bir bakın. Afrika’da neler yaptınız bir bakın. Mazlum ve mağdurların bütün varlıklarını nasıl sömürdünüz bir bakın. Daha size söyleyeceğimiz çok şeyler var, onları da söyleyeceğiz. Sizin tarihiniz işgallerle dolu, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, bu milletin tarihinde adalet var, merhamet var, biz bununla büyüdük, bununla yürüdük” diye konuştu.

“Vatandaşlarımıza PKK’lılar, teröristler saldırırken sessiz duruyorlar”

“Bu ahlaksızlar, Almanya’da terör örgütlerine camilerimize saldırtarak, camilerimizde cam çerçeve indirerek, bunları polisleri ile beraber seyrediyorlar” diyen Erdoğan, Almanya’da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Erdoğan, “Oradaki vatandaşlarım ülkelerine geri dönerken havalimanında polislerin gözleri önünde oradaki vatandaşlarımıza PKK’lılar, teröristler saldırırken sessiz duruyorlar. Türkiye’den kaçıp oralara sığının FETÖ hainlerine kucak açan bunlar. Amerika’ya sığınanlar ve Amerika bunlara en ufak bir şey yapmıyor. FETÖ’yü 400 dönümlük bir arazi ayırmış oradan dünyayı idare ediyor. Bu nasıl adalet? Biz hiçbir teröriste bu ülkede ‘sığının’ demedik. O teröristleri ya ülkelerine gönderdik ya da dışarıya attık. Bunlara işgalci kimdir, konuk sever kimdir onu öğreteceğiz” dedi.

“Şimdi Afrin’e niye giriyoruz? Biz Afrin’de toprak meraklısı değiliz, topraklarında bizim gözümüz yok ama 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir, onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz” diyen Erodğan, “Azez, Cerablus, Rai, El Bab, buraları aldık. 2 bin kilometrekare araziyi kontrolümüzde tutuyoruz. Bu araziye şuanda 130 bin bizdeki mülteci geri döndü. Şimdi onlar evlerine gittiler. İstiyoruz ki diğerlerini de topraklarına gönderelim. Okullarını, hastanelerini yapıyoruz. Her türlü imkanlarını hazırlıyoruz ve öyle gönderiyoruz. Çünkü bize yakışan odur. Şimdi ÖSO ile Mehmet’im beraber yürüyor. Bunu hazmedemeyenler de var” şeklinde konuştu.

“Senin canını yerim” diye bağıran vatandaşa ‘Ben de senin canını” yerim diye cevap veren Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini söyleyen vatandaşlara da cevap verdi. Erdoğan, “Biliyorsunuz geçen sınıra gittim. Ne durumdayız, yeter mi? Komutan ‘şuanda sıkıntı yok’ dedi. Zaten en ufak bir sıkıntı olduğunda önce ben yürüyeceğim, sonra siz yürüyeceksiniz. Ne diyor şair, ‘yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından” ifadelerini kullanarak tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan vurgusunu yineledi.

Murat Çelik - Kenan Akyüz