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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile telefonda görüştü

14 Haziran 2018 18:51

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yla telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşme Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşti. Birbirlerine tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Ramazan bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de ilettiği öğrenildi. 

 

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