Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Strateji Bütçe Başkanı başkanlığında ‘İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi' kurulmuştur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK), Türkiye'nin daimi başkanlığında İslam ülkelerinin en önemli ekonomik ve ticari işbirliği projesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkanlığı tarafımca deruhte edilen ve uluslararası sekretarya hizmetleri ülkemiz uhdesinde bulunan İSEDAK, önümüzdeki dönemde çalışmalarını daha etkin bir biçimde sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 8 Kasım 2018 tarihli ve 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bünyesinde ‘İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunun altını çizdiği Genelgede, bu birimin İSEDAK'ın üye ülkelere yönelik uluslararası sekretarya hizmetlerini deruhte etmenin yanı sıra Türkiye'nin İSEDAK kapsamındaki tüm işbirliği faaliyetlerinin koordinasyon ve takibinden de sorumlu olacağını aktardı.

“Tüm bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, talep edilmesi halinde İSEDAK çalışmalarına aktif katılım sağlayacaklardır”

İSEDAK kapsamında alınan kararların ve İSEDAK işbirliğine yön veren İSEDAK stratejisinin başarıyla uygulanması ve etkin takibi için bakanlıkları ve kamu kurumları tarafından azami düzeyde katkı sağlanması, gerekli kurumsal, beşeri ve mali tedbirlerin alınması ve ihtiyaç halinde özellikle yıllara sari projeler için özel görevlendirilmeler yapılmasının önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, “Bu çerçevede, tüm bakanlıklarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımız İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle olan ekonomik ve ticari işbirliğimizin güçlendirilmesini teminen, talep edilmesi halinde, İSEDAK çalışma gruplarına, İSEDAK Proje Finansmanı Programına ve geliştirilecek diğer program/projelere, proje uygulayıcısı ya da proje ortağı olarak aktif katılım sağlayacaklardır” dedi.

İSEDAK kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu ve hizmeti amacıyla; Strateji Bütçe Başkanı başkanlığında ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların başkanlarından müteşekkil bir ‘İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi'nin kurulduğunu kaydeden Erdoğan, Komitenin görevlerini şöyle sıraladı:

“Milli Koordinasyon Komitesi, İSEDAK faaliyetlerinin ülkemizdeki koordinasyonu, İSEDAK kapsamında alınan kararların ulusal ölçekte uygulanmasının izlenmesi ve etkin uygulamaya dönük gerekli tedbirlerin alınması, Tercihli Ticaret Sistemi (TPSOIC), İSEDAK Altın ve Gayrimenkul Borsaları, İİT tahkim merkezi, İİT/İSEDAK Borsa Endeksi gibi önemli İSEDAK projelerinin ivedilikle uygulanması için gerekli adımların atılması, İSEDAK çalışma grupları ve Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında yürütülen işbirliği çabalarına, ilgili milli kurumlarımızın aktif katılım ve katkısının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması görevlerini ifa edecektir.”

“İhtiyaç duyulması halinde Komite Toplantılarına, üniversiteler, meslek birimleri, özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir”

İhtiyaç duyulması halinde Komite Toplantılarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, üniversiteler, meslek birimleri, özel sektör temsilcilerinin de davet edilebileceğinin altını çizen Erdoğan, yılda en az iki kez toplanacak olan Komitenin çalışma usulleri, gündemi ve toplantı takviminin Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenecek ve sekretarya hizmetlerinin de Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütüleceğini bildirdi.

Caner Ünver