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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da heyetler arası görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da heyetler arası görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanda heyetler arası görüşmeye katıldı

24 Aralık 2017 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. 

Etiketler: recep tayyip erdoğan, Sudan

 

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