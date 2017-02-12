Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ülkelerinin ilk durağı olan Bahreyn ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kameralar karşısına geçti. Beraberindeki heyetle birlikte Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek Erdoğan, ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn’de gerçekleştireceği temaslara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgesel dinamikler bağlamında kırılmaların yoğun yaşandığı bir süreçte bu seyahate çıkıyoruz. Ziyaretimin ilk durağını Bahreyn oluşturuyor. Bu, daha önce 2005 yılında Başbakan olarak gittiğim Bahreyn’e Cumhurbaşkanı olarak gittiğim ilk ziyaretim olacak. Değerli dostum Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa al Halife geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ülkemize resmi ziyarette bulunmuştu. İki ülke arasında devlet başkanları düzeyinde 7 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ilk ziyaretle Bahreyn ile ilişkilerimiz yeni bir dinamizm kazandı. Ziyaretimle bu ivmeyi daha da ilerletmek istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması amaçlanıyor."

İki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kral Hamad ile yapacağımız istişarelerde gerek ikili ekonomi ve ticari ilişkiler, gerekse diğer alanlarda alt yapı, üst yapı, askeri noktada savunma sanayine yönelik birçok konular yer alacaktır. Özellikle 2016 yılında 321 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimizi daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Görüşmelerimizde bu noktada neler yapabileceğimizi mütalaa edeceğiz. Savunma sanayi işbirliğinde ele alacağımız bir diğer önemli kritik konu. Ülke olarak son 14 yılda bu alanda elde ettiğimiz imkan ve kabiliyetleri kardeşlerimizle paylaşacağız. Ülke olarak son 14 yılda bu alanda elde ettiğimiz imkan ve kabiliyetlerin yeterli olmadığını görüyorum. Dolayısıyla bizlerin bu konuda aldığı mesafeyi de onlarla paylaşmak hedefimizdir” ifadelerine yer verdi.

"Ziyaretin ikinci durağı Suudi Arabistan olacak"

Bahreyn ziyaretinin ardından Suudi Arabistan’a geçeceğini dile getiren Erdoğan, "Riyad’daki resmi temaslarımızı 14 Şubat günü gerçekleştireceğiz. Son iki yılda Suudi Arabistan ile çok yakın ve samimi bir işbirliği tesis ettik. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ticari birçok alanda bu münasebetleri derinleştirirken başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda istişare ve eş güdüm paylaşmış olduk. Değerli kardeşim Kral Salman’ın Nisan ayında ülkemize yaptığı ziyaret her açıdan kırılma noktası oldu. Bu ziyaret sırasında kurulan Türk-Suudi koordinasyon konseyi ilişkilerimizi yeni bir boyuta taşımıştır. Konseyin ilk toplantısı dışişleri bakanlarımızın başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. Kardeşimiz kadim dostumuz olan bu ülke ile ilişkilerimize stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Suudi Arabistan güvenlik ve istikrarına önem veriyoruz. Kral Salman ile görüşmelerimizde koordinasyon konseyi toplantısında liderler olarak değerlendirme imkanı da bulacağız. Bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı olacak. Bölgede Irak, Suriye; öbür tarafta körfezdeki Yemen vs. bütün buralardaki gelişmeler tabii ki gündemimizin içeriğinde yer alan konular. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz şüphesiz Suudi Arabistan’daki temaslarımızın ana gündem maddeleridir. Askeri savunma sanayi ve güvenlik işbirliği de diğer önemli konulardır" diye konuştu.

Körfez ülkelerindeki son durağın ise Katar olacağını vurgulayan Erdoğan, "Katar ile işbirliğimizin geldiği noktayı iyi biliyorsunuz. Bugün Türkiye-Katar münasebetlerine gıpta ile bakılmakta, örnek alınmaktadır. Ekonomi, ticaret, dış politika gibi birçok alanda yakın diyaloğumuz bulunuyor. Mevcut seviyeyi daha üst seviyeye taşımayı planlıyoruz. Yüksek stratejik komite bu noktada kritik bir önem rol oynuyor. Bu komitenin Doha’da ve Trabzon’da yapılan ilk toplantısı gayet verimliydi. Bu toplantılar sonucunda farklı alanlarda 30 anlaşma imzalandı. İstişarelerde askeri işbirliği, savunma sanayi, yatırımların arttırılması gibi stratejik başlıkları ele alacağız. Suriye, Irak, Yemen gibi bölgesel meseleleri de görüşeceğiz" dedi.

"Suriye konusu gündeme gelecek"

Suriye'deki siyasi istikrarın sağlanması için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son birkaç ayda Suriye konusunda dönüm noktası diyebileceğimiz hadiseler oldu. Siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi, Suriye’de akan kanın son bulması için yoğun çaba içindeyiz. Şehitlerin hatırasına halel getirmeden, adalet, hakkaniyet çerçevesinde bölgedeki taraflarla yoğun temaslar sürdürüyoruz. İnşallah ülkemizin dostları ile istişare içinde sürdürdüğü bu gayretleri yakında hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bu açıdan ziyaretimize büyük önem veriyorum."

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bahreyn’e gitmek üzere TC-TUR ile Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

Ferhat Yasak

