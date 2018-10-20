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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur'u gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur'u gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur'u gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak amacıyla geldiği Diyarbakır’da, Sur ilçesini gezip tarihi surlardaki Keçi Burcu’na çıktı.

Bir dizi programa katılmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni stadyumun açılışını yapıp, bakan ve eski futbolcuların oynadığı “Şöhretler Karması” maçının açılış vuruşunu yaptıktan sonra Sur ilçesine geldi. İlçeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tarihi surlardaki Keçi Burcu'na çıkan Erdoğan, daha sonra teröristlerce 2016'da yıkılan evlerin yerine yapılan yeni “Diyarbekir Evlerini” inceledi. Melikahmet ve Gazi caddelerini de gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ilçedeki çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından bir otelde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın verdiği yemeğe katılmak üzere ilçeden ayrıldı. 

Emrah Kızıl - Murat Başal
 

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