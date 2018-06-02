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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanında vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayının ardından Taksim Meydanına gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanında vatandaşlarla sohbet etti

02 Haziran 2018 04:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen miting sonrası iftar vakti İstanbul’a gelerek Yenikapı’da özel halk otobüsü şoförleriyle iftarda bir araya gelmiş, ardında da NTV ve Star TV ortak yayınına katılmıştı. Beyoğlu Belediyesi Mabeyn Salonunda yapılan ortak yayın sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Taksim Meydanına gelerek vatandaşlarla tokalaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.  

 

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