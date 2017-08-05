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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tek tip' kıyafetin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü sanıklarına getirilecek olan “tek tip” kıyafetin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tip kıyafetin detaylarını açıkladı

05 Ağustos 2017 19:12
Cumhurbaşkanı 'tek tip' kıyafetin detaylarını açıkladı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da toplu açılış töreninde konuştu. FETÖ sanıklarına getirilecek "tek tip" kıyafete ilişkin detayları veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki ’Kim bu?’, ’Ben değilim’ diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok."

Bölücü terör örgütünün yurt içindeki faaliyetlerini çok yakında tamamen çökerteceklerini söyleyen Erdoğan, terör örgütüne Suriye ve Irak’ta da rahat vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı, bu konuda çok yakında yeni adımlar atılacağını belirtti. Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" dedi.

Etiketler: recep tayyip erdoğan


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