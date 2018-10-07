Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa kayyum atarız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldığı Kızılcahamam'da, kampın sona ermesinden sonra Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışını belediye binası önünde düzenlenen miting ile yaptı.

AK Parti kampının 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, 2 gün boyunca 2019 mahalli idareler çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi. Kamp boyunca yapılan çalışmaları anlatan Erdoğan, “Kızılcahamam sadece doğası, yeşili, kaplıcaları ile bilinen bir yer değildir, aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır. Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür. O ağaçta aynı zamanda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden bütün kahramanların adları da yer alıyor. Unutmayın, Ankara'daki şehitlerimiz arasında 4 tane Kızılcahamamlı kardeşimiz var. Bu şehitlerimizin üçü aynı aileden. Bin yıldır ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı yad ediyorum. Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, terör örgütlerinden döktükleri her damlanın hesabını soruyoruz. Tüm bu katil sürülerini kimlerin beslediğini, kimlerin himaye ettiğini, kimlerin lojistik destek verdiğini biliyoruz. Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartmak zorundayız. Yurt içinde insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçlarımızın desteğindeki emniyet mensuplarımız teröristlere nefes aldırmıyor. Yılın 365 günü operasyonlar sürüyor. Hudutlarımız dışında da terör örgütlerine aman vermiyoruz. İçimizdeki kimi gafillerin engellemelerine rağmen 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücülerin esaretinden kurtardık. Kuzey Irak'ta da operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Askerimizin, polisimizin, güvenlik korucumuzun karşısına çıkmaya yüreği yetmeyen alçaklar bir dönem alt yapısını oluşturdukları kalleş pusularla bir yere varabileceklerini sanıyorlar, belediyelerin bölücü örgütün kontrolü altında olduğunda dönemde, bizzat belediye başkanlarının himayesinde yapılan bu hazırlıkları da deşifre ediyor, kayyumlarımız vasıtasıyla darmadağın ediyoruz. Milletin kepçesini, aracını, bütçesini teröristlere tahsis edenlerden hesabını sorduk, soruyoruz. Şimdi seçimler geliyor, bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar, olur ya, sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim yok, anında gereğini yapıp kayyum tayinleri ile yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok” diye konuştu.

“Hiçbir tehdit ve şantajın 2023 hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz”

“Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların da hedefi bellidir. Bu provokasyonların Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka gayesi yoktur” açıklamasında bulunan Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, ”Gezi olaylarında sokakları karıştıranlarla DEAŞ ve PKK'yı üzerimize salanlar, FETÖ'yü besleyenler hep aynıdır. Milletimizin devletine, hükümetine ve ekonomisine olan güvenini tahrip etmeyi hedefleyen son girişimin de adresi aynı yene çıkıyor adresi aynı yere çıkıyor. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara girdiğini biliyoruz. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine fırsat vermeyeceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye güney sınırları boyunca bir terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir. Türkiye Ege ve Akdeniz'de haklarından asla geri adım atmayacaktır. Türkiye ne siyasi ne ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Türkiye katil sürüleri ile mücadelesini sekteye uğratamayacaktır. Türkiye milli projelerinden asla vazgeçmeyecektir. Hiçbir tehdit ve şantajın 2023 hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törende, toplam yaklaşık 52 milyon lira tutarındaki Yeni Belediye Hizmet Binası, Yeni Kızılcahamam Devlet Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi İbrahim Ateş Seyir Tepesi ve Sosyal Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisi, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi ve Abacı Peri Bacaları Rekreasyon Alanı, Güreş Milli Takımlar Kamp ve Spor Merkezi, Kızılcahamam Belediye Çöp Aktarma İstasyonu, Kızılcahamam Belediyesi Hal, Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Kızılcahamam Kırsal Ürün Pazarı, TOKİ Blokları Spor Lisesi'nin toplu açılışı yapıldı.

Derya Yetim