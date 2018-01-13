Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teslim olmazlarsa orayı başlarına yıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ 6. il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin.

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir.

BİR HAFTAYA KALMAZ GÖRECEKLER

Biz tarihimizden ders almayı da biliriz. Şimdide geçmişimizden aldığımız derslerle önlemlerimizi alıyoruz. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.