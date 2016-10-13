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Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreni için Bursa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’deki Bursa programı belli oldu. İlk olarak Bursa Valisini ziyaret edecek olan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplu açılış törenine ve ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin oğluyla ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın kızının düğününe katılacak.


13 Ekim 2016 20:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’deki Bursa programı AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun tarafından açıklandı. Doburca Sosyal Tesisleri'nde ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bursa teşkilatları olarak en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarını şimdiden başlattıklarını söyledi. Torun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de öğleden sonra Bursa'ya gelecek. Şuanda kesin bir programı yok. Ama taslak olarak ilk olarak Bursa Valiliği ziyareti var. Ardından saat 17.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplu açılış törenin de vatandaşlara hitap edecek. Son olarak ise akşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin oğlu ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın kızının düğününe katılacak. Belki arada başka programları da olabilir” diye konuştu.
Toplantının devamında Terör ve anayasa hakkında da açıklamalarda bulunan Torun konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terör belasından çok çektik. Hükümetin kararlı duruşuyla Türkiye gerek FETÖ gerek PKK gerekse DAEŞ teröründen kurtulacaktır. Son zamanlarda yapılan menfur saldırıları yapanlar şunu bilmelidir ki bizi hiç kimse yıldıramaz, yolumuzdan çeviremez. Tüm teşkilatlarımızla daha sıkı daha kenetlenmiş vaziyette hiç kimseden korkmadan yolumuza koşmaya devam edeceğiz. Bizim daha da bir ve beraber olmamızı sağlayacaktır. Biz gücümüzü birlik ve beraberlikten alıyoruz. Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı ulaşması için yeni bir anayasaya ihtiyaç var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa hakkında 'Gelsinler mecliste konuşalım, millete gitmekten kaçınmayalım' sözleri çok önemlidir. Bahçeli'nin Türkiye sorunları ve millet söz konusu olduğunda parti gözetmeksizin çok hassas olduğunu ve bu dik duruşu her zaman sergilediğini görüyoruz ve teşekkür ederiz. İnşallah böyle bir duruş yeni anayasanın önünü açacaktır.” 

Abdullah Çibir
BURSA 


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