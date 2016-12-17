Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısı ve Trabzonspor'un yeni evi Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışı için saat 22.30 sıralarında Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havaalanında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Trabzon İl Jandarma Komutanı Okçin Akşit, AK Parti Milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havaalanına gelen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

“Onlar ister canlı bomba olsunlar, ister şu tür bomba ister bu tür bomba olsunlar, onlar bitecekler” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize rabbimden şifalar diliyorum. 'Şüphesiz ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar dirilerdir ancak siz bilemezsiniz ' buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yarın Trabzon’da büyük bir açılış törenimiz var. Birçok açılış merasimlerini bu törende birleştirdik. Fakat bu tür eylemler bizi yolumuzdan alıkoymayacak dedik. Katar emiri değerli kardeşim ile birlikte burada hem yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı ertelemeyelim onu da yapalım dedik. Yarın inşallah Trabzon’daki Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışında sizlerle birlikte olacağız. Bu bir arada oluş aynı zamanda bir cevap teşkil edecek. Ama şunu tüm kalbimle inanarak ve bilerek söylüyorum bu millet çıktığı bu yolda yek vücuttur. Hep söylüyorum ya bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Onlar ister canlı bomba olsunlar ister şu tür bomba ister bu tür bomba olsunlar. Onlar bitecekler. Tarih boyunca bu millet hilal haçlı zihniyetiyle nasıl mücadele ettiyse bilinki bu dar mevzide bunları rahatlıkla Allah’ın izniyle halledeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Siz yeter ki aranıza bunları sıkıştırmayın. Aman ha nerede kim var kimi biliyorsunuz hemen güvenlik teşkilatlarımıza bunu bildirin. Bu sadece güvenlik teşkilatlarımızın görevi değil. Her mahallede muhtarlarımıza söylüyorum kim senin mahallene taşındı bunu senden daha iyi kimse bilir mi? Bunları toplayıp alacağız. Bunu birlikte yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Yarın akşam sizleri Akyazı Spor Kompleksine bekliyoruz. Orada hep beraber olacağız.”

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacağı Ramada Oteli'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ilk olarak Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile birlikte iki ülke işbirliğinin daha da derinleştirilmesine ilişkin imkanların ele alınacağı Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri daha sonra Trabzonspor'un yeni evi Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Ersen Küçük - Ozan Köse