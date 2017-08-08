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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’da partililere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı binasını ziyaretinde balkondan partililere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonda partililere seslendi

08 Ağustos 2017 21:31

Gerçekleştirdiği bugünkü Trabzon ziyaretini özetleyen Erdoğan, “Sizin bu aşkınızı karşılıksız bırakmak mümkün değil. Onun için biz bu yolları beraber yürüyeceğiz. 15 sene beraber yürüdük inşallah bundan sonra da beraber yürümeye var mıyız ? 2019’a, 23’e hazır mıyız ? İşte millet diğerleri de illet. Kardeşlerim, dualarınıza muhtacız. Dualarınızdan bizi eksik etmeyin. Hamdolsun her geçen gün performans yükseliyor, her geçen gün daha ileri gidiyoruz. Kim ne derse desin” dedi.

AK Parti manifestosu olarak nitelendirdiği “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ilkelerini kalabalığa söyleten Erdoğan “Birileri bunu bilmeyebilir, Kılıçdaroğlu gibi ama ona da şimdi bu akşam öğrenme görevi verdik. Bu manifestoyu öğrenecek. Bizi kimse bölemeyecek. Bizi unutmayın, ben sizi unutmuyorum yeni hizmet binamız hayırlı olsun” diyerek kalabalığı selamladı. 

Bekir Koca - Ersen Küçük
 

Etiketler: recep tayyip erdoğan, trabzon


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