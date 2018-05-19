Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tribünden izlemeyi bırakın'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptı.

“Bu kararın herhangi bir kıymeti yok, kendileri çalarlar, kendileri oynarlar”

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Filistin davasının uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya her platformda devam ettik. Kudüs konusundaki karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Konseyinde 14 üyenin olumlu oyuna rağmen sadece Amerika’nın vetosu nedeniyle kabul edilemedi. Bunun üzerine ülkemiz ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 21 Aralık günü yapılan oylamada 9 redde karşılık 128 ülkenin oyuyla ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Amerika ve İsrail’in yoğun baskı tehdit ve şantajlarına rağmen alınan bu karar insanlık tarihine altın harflerle kazınmıştır. Zira o 9 ülkenin diğer 7’si benim şahsen isimlerini bile duymadığım ülkelerdi. 128 ülke ise dünyada ağırlığı olan ülkelerdi. Amerikan yönetimi bütün uyarılarımıza rağmen ne yazık i hukuksuz kararının 14 Mayıs günü uygulamaya geçirdi. Biz bu girişimi asla kabul etmedik etmiyoruz. Zaten bu kararın herhangi bir kıymeti yok. Sadece kendileri çalarlar kendileri oynarlar. Barış sürecini sabote eden bu provakatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika’ya aittir. Amerikan yönetimi bu şekilde Barış istediğini defalarca kanıtlayan Filistin halkını cezalandırmıştır. Bu kararla Filistin halkının vatanın işgal eden abluka ve yasadışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taaddütlerini çiğneyen İsrail ise ödüllendirilmiştir” dedi.

“Yenikapı mitingi Filistinli kardeşlerimizle dayanışmanın sembolü olmuştur”

Filistin halkının destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mayıs günü İsrail Demokratik haklarını kullanan 62 Filistinli kardeşimizi şehit ederken, 2 bin 700’ün üzerinde sivili yaralamıştır. İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve onlarla dayanışmayı sağlamak üzere 3 günlük milli yas ilan ettik. Bunun yanında tepkimizi göstermek için bir dizi kararı hayata geçirdik. Bugün Yenikapı’da yüzbinlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşen mitinge Filistinli kardeşlerimizle dayanışmanın sembolü olmuştur. Bu tarihi mitingin bir benzerini inşallah Pazar günü Diyarbakır’da gerçekleştireceğiz. Bu zincir durmayacak. Zira biz eğer bunları durdurursak bu sessizliğe gömülürse burada ki şuur kaybolur. Biz Filistin halkıyla dayanışma şuurumuzu hiçbir zaman sukuta erdirmeyeceğiz” diye konuştu.

“Uluslararası Barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlaması şarttır”

Zirvede Filistin halkına destek için bildirgeyi yayınladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü zirvede Filistin davasına verdiğimiz desteği bir kez daha göstererek nihai bildirimizi kabul ettik. Bu çerçevede işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in saldırganlığını en güçlü ifadelerle telkin ettik. Son olaylardan İsrail’i sorumlu tutuğumuzu belirttik. İsrail’in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bunun altını çiziyorum. Uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Uluslararası toplumunun katliamları tribünden izlemeyi bırakarak diğer pek çok bölgede olduğu gibi Filistin’de de bunları engelleyecek adımları atmaları gerekiyor. Nasıl Bosna Hersek’te bir barış gücü oraya yerleştirdiyse, nasıl Kosova’ya yerleştirdiyse, aynen buraya da böyle bir gücün yerleştirilmesi şarttır” diye konuştu.

“Tüm ülkeleri Filistin devletini ve onun başkenti olarak Kudüs’ü resmen tanımaya davet ediyoruz”

İsrail’in yaptığı suçların hesabını er ya da geç vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçları hesabına vermesinin sağlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun için tüm dünyaya yasal ve ahlaki yükümlülükler doğrultusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Birleşmiş Milletleri ve diğer uluslararası kuruluşları Filistin halkına karşı işlenen suçları bağımsız ve şeffaf bir şekilde acilen soruşturmaya çağırıyoruz. Özellikle İsrail’in Gazze şeridindeki saldırılar konusunda cezai sorumluluğunu belirlemek üzere uluslararası soruşturma komitesi kurulması elzemdir. Bu amaçla süratle bir saha soruşturması başlatılmasını istiyoruz. İsrail işlediği suçlar nedeniyle hesap vermek zorundadır. Er ya da geç bu hesap verilecektir. Birleşmiş Milletler genel gündemine getirilmesi için bütün ülkeleri bir kez daha Filistin devletini ve onun başkenti olarak Kudüs’ü resmen tanımaya davet ediyoruz. Bunu yapmayan ülkenin barış sürecine öncülük etmesi mümkün değildir. ABD Kudüs kararının bir kez daha reddediyoruz. Hukuken hükümsüz ve geçersiz olan bu karar uluslararası güvenliği hedef alan açık bir tehdittir” şeklinde konuştu.

(MB-DK-Y)