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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, iki ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ettiler, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele aldılar.

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilirken ve İdlib mutabakatının önemi vurgulandı. İki lider Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Derya Yetim
 

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