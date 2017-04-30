Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TSK her an buralara gelebilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG'li teröristlerin cenazelerine Amerikalı askerlerin katılması ve konvoyda YPG ve Amerika bayraklarının birlikte yer almasına ilişkin fotoğraflar soruldu.

O görüntülere çok sert tepki

Medyaya yansıyan fotoğrafların üzücü olduğunu belirten Erdoğan, "Ne yazık ki YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içinde Amerika bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da ayın 16’sında yapacağımız ziyarette sayın başkan Trump'a göstereceğiz. Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz. Terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın başkasına olacaktır. Bunu paylaşmalıyız. Bu gelenek, buna gelenek diyorum. Sayın Obama döneminde başlayan süreç devam ediyor. Bunun noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecektir, hem de kendileri rahatsız olacak, bizler de stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Biz o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Karaçok’ta, Sincar’da ne olduysa artık bunlara devam etme durumunda kalacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine. Herhalde tarih ve haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki TSK her an buralara gelebilir. Biz endişe ile yaşamaktansa onlar korku ile yaşasınlar" ifadelerini kullandı.

Kulislerde konuşulan kabinede revizyon konusunu da değerlendiren Erdoğan, "Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı’nın değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Hükümetin tasarruf alanına ben Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şeklide yürüyen şu anda bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içindeyiz. Sayın Başbakanın kendi tasarrufları hen an olabilir. Bu tasarrufları tabii ki cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız olacaktır. Ne bir kapama, ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Burada yetki başbakan ve hükümete aittir. Temennimiz ülkemizin geleceği için hayırlı olan ne ise odur. Türkiye'de bir şeyi alışkanlık haline getirdik. Sağlıklı bir hükümet yapısı ile geleceğe yürümek. Her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil. O bizden öncelerde kaldı. Hedefimiz güven ve istikrardır. Güven ve istikrar sağlıklı hükümetlerle olur" diye konuştu.

Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret

Türkiye-Hindistan ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Hindistan ziyaretim Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak. Hindistan'a başbakanlığım döneminde gitmiştim. Bu seyahat 16 Nisan halk oylamasından sonra yurt dışı ilk ziyaretim olacak. Hindistan seyahati ayrıca Mayıs ayı boyunca yapacağımız yoğun ziyaretlerin de ilk halkasını oluşturuyor. Hindistan dönüşü Rusya Federasyonu'na, Kuveyt’e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Amerika Birleşik Devletleri’ne, Brüksel’e ziyaretlerimiz olacak. Yeni Delhi’de hem Cumhurbaşkanı ile, hem Başbakan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu program çerçevesinde Hindistan'ın ileri gelen firmalarının yönetim kurulu başkanları ile bir görüşmem olacak. Yarın da Türkiye - Hindistan İş Formu'na hitap edeceğiz. Türkiye’den 150 civarında iş adamımız bizimle beraber geliyor. Bu seyahatimizin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak bakımında önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra kültür, turizm, eğitim, enerji, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.

"FETÖ başta olmak üzere masumları katleden, iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını da bu ziyaret sırasında ele alacağız"

Türkiye gibi Hindistan'ın da farklı terör yapıları ile mücadele ettiğini belirten Erdoğan, "24 Nisan günü düzenlenen hain saldırıda 25 Hint görevlisi hayatını kaybetti. Dünyanın en cani örgütleri ile mücadele eden bir ülke olarak Hindistan'ın acısını anlıyorum. FETÖ başta olmak üzere masumları katleden, iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını da bu ziyaret sırasında ele alacağız" ifadelerini kulandı.

"Türkiye ile Hindistan arasında her alanda muazzam bir potansiyel bulunuyor"

Erdoğan, Hindistan'ın 1.3 milyarı aşan nüfusu ve yükselen ekonomisi ile uluslararası alanda ağırlığı olan bir aktör olduğunun altını çizerek, "Hindistan ile ilişkilerimiz önemli mesafeler kaydetmiştir. Özellikle yazılım sektöründe Hindistan'ın konumu bellidir. Bunu iyi değerlendirme arzusu içerisindeyiz. Hindistan'a Son 5 yılda Türkiye'den bakan ve üstü seviyede ziyaretlerin sayısı, öncesi 20 yılı aşmıştır. Elbette mevcut seviyeyi yeterli bulmuyoruz. İlişkilerimizi çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Her alanda muazzam bir potansiyel bulunuyor. Bunu naslı harekete geçirebileceğimizi değerlendirmek, ona göre bir yol haritası çizmek en büyük arzumuzdur. Her iki tarafta bu iradenin olduğuna inanıyorum" dedi.

Ferhat Yasak