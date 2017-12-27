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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

27 Aralık 2017 13:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Tunuslu mevkidaşı Beji Kaid Essibsi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı ve Essibsi, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.  

Etiketler: Beji Kaid Essibsi, recep tayyip erdoğan, Tunus

 

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