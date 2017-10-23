Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Avrupa’ya muhtaç değildir, muhtaç olan Avrupa’dır'

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtı siyaset yapan Avrupalı liderleri eleştirdi. Türkiye'siz bir Avrupa’nın geleceğinin yalnızlık, çaresizlik ve iç çekişmeler olacağını söyledi.

“Avrupa felakete doğru sürükleniyor”

Avrupa’nın dünyadaki milyarlarca insan nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmadığını kaydeden Erdoğan, “Mevcut siyasi tablo devam ederse korkarım ki, gelecek bugünden de çok daha kötü olacaktır. Irkçılığın yükseldiği, ayrımcılığın arttığı, Neo Nazi partilerin hükümet ortağı olacak güce ulaştığı bir Avrupa felakete doğru sürükleniyor demektir. İlkelerini kendi elleri ile boğan bir Avrupa’nın geleceği karanlıktır. Şu anki manzara istikbalimiz açısından bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır. Tabi ki bu kötü gidişatı engelleyecek olanlar öncelikle Avrupalı siyasetçiler, akademisyenler ve topluma rol model olan sanatçılardır” diye konuştu.

“Türkiye Avrupa’ya muhtaç değildir, asıl muhtaç durumda olan Avrupa’dır”

Türkiye’nin Avrupa’ya muhtaç olmadığını, Avrupa’nın Türkiye’ye muhtaç olduğunu belirten ve Avrupalı liderlerin Türkiye karşıtı siyaset yapmaktan vazgeçmelerini isteyen Erdoğan, “Biz Türkiye olarak önce vatandaşlarımızın ve dindaşlarımızın güvenliği, sonra da tüm Avrupa halklarının esenliği için doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle söylüyor, tıpkı Aliya gibi hakikati hesaplara kurban etmiyoruz. Avrupalı liderlerden de Türkiye’yi hedef almayı artık bir tarafa bırakıp, aklıselime dönmelerini bekliyoruz. Yabancı düşmanlığını tırmandırmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz. Türkiye'siz bir Avrupa’nın varacağı yer yalnızlıktır, çaresizliktir, iç çekişmelerdir. Türkiye Avrupa’ya muhtaç değildir, asıl muhtaç durumda olan Avrupa’dır. Onlar görmek istemese de giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye’dir, Türkiye’nin tam üyeliğidir. Türkiye bunun için şahsiyetinden, değerlerinden ve onurundan asla taviz vermeyecektir. Biz kimsenin oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz birilerinin keyfine göre muamele edeceği kapıkulu değiliz, olmayacağız. Çünkü biz tıpkı Bosnalılar gibi kanları ile tarih yazan, hürriyetin bedelini gencecik fidanlarını toprağa vererek ödeyen bir milletiz. Tehditlerle Türkiye’yi esir alacaklarını zannedenler, kendi tarihlerinden bihaber gafillerdir. Yaptırımlarla bize diz çöktüreceklerini sananlar büyük bir yanılgı içinde olduklarını pek yakında anlayacaklar. Havlu atmayacak, pes etmeyeceğiz. Ucuz ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz. Kendini bilmez siyasetçilerin provokasyonuna gelmeyeceğiz. Milli gururumuzdan da, stratejik hedeflerimizden de taviz vermeyeceğiz. İnşallah eninde sonunda Türkiye’nin sabır ve sağduyusunun meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum. Her imtihandan alnının akı ile çıkan milletimizin bu kuşatma teşebbüslerini de boşa çıkartacağına inanıyorum. Ancak bu süreçte tıpkı Aliya’nın dediği gibi hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” şeklinde konuştu.

Derya Yetim

