Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye dünya çapında bir efsanedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Ankara Ticaret Odası tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programında konuştu.

“Türkiye ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir efsanedir”

"Savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren alanlarda gösterdiği atılımın Ankara'yı çok farklı bir yere doğru götürdüğüne inanıyorum" diyen Erdoğan, Türkiye’ye yönelik yapılan saldırıların ekonomi ayağından bahsederek, “İşte bu ekonomik saldırıları da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, İstanbul Ticaret ve Ankara Ticaret Odalarımız başta olmak üzere iş dünyamızın desteğiyle karşılıyoruz. Şimdi burada biz sadece güçlü Meclis demiyoruz, biz sadece güçlü hükümet demiyoruz, biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz. Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek gelişmekte olan ülkeler arasında en ileriye çıkartarak, gelişmiş ülkeler sınıfına bir adım mesafeye taşıdık. Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının üçte biri kadar gelire sahipti. Peki 16 yıl sonra geldiğimiz yer neresi? Bugün bir Türk vatandaşı, AB vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi kadar bir gelire sahip hale gelmiştir. Hedefimiz, 2023'e kadar bu oranı eşitlemek ve hatta geçmektir" diye konuştu.

Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyunla Türkiye ekonomisinin bir kez daha sabote edilmeye çalışıldığının altını çizen Erdoğan, “Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine, makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakınız gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stokumuza, döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına, büyüme rakamlarına kadar ekonomiyle ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. Turizmle vurmak istediler. Bu yıl hedef inşallah 40 milyon turisti ağırlayacağız. Tüm zamanların rekoruna gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler"

Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Erdoğan, “Ekonomimize bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı? Bunların derdi ne biliyor musunuz? 24 Haziran, ‘24 Haziran'da acaba AK Parti'yi çökertebilir miyiz, Erdoğan'ı çökertebilir miyiz?’ Bütün hesapları bu. Ama çökertemeyecekler, başaramayacaklar. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize de değinen Erdoğan, “Batmışlar adamlar, bitmişler. Batmış, bitmiş adamların derecesini dört kat yükseltiyor. Bunlar batmış, çökmüşler. Sen oradan onu yükseltmekle kurtarıyor musun? İşte buyur, sokaklar hali. Ne haldeler görüyorsunuz. Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir. Onun da müjdesini şimdiden veriyorum. Ancak Türkiye'nin cazibesi öylesine büyük ki, küresel düzeydeki sıkıntılara rağmen yatırımları yeniden artırabileceğimize inanıyorum. Seçimlerin hemen ardından bu konuda kolları sıvayacak ve daha çok gayret göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Bugüne kadar Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, vatandaşlara da çağrıda bulundu:

“Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun. Biz varlık barışını bunun için çıkardık. Gel, varlık barışında hem kazan hem ülkeye de kazandır. Maliye Bakanım, 'Vergi de yok' diyor. Önce vergiyi koymuştu, dedik ki, sıfırla. Vergi de yok, gel kazan. Bundan daha güzel bir imkan olur mu? Hem kayıt dışından da kurtuluyorsun. Her şeyi kayıt altına alıyorsun. Dolayısıyla Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle yürütülmediğini de ispat ediyorsun. Bu adımı atmamız lazım. Biz, devletiyle sorunlu hiçbir birey kalmasın diye kamuya olan tüm borçları yeniden yapılandırdık. Bir de imar barışını çıkardık. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bununla ilgili güzel açıklamalar yaptı. Gelin imar barışında da hep beraber yerimizi alalım. İmar barışıyla birlikte de halkım çok şeyler kazanacak. Tüm vatandaşlarımızın, bu imkanları kullanarak kendisine, geleceğine daha güvenle bakabileceği bir iklim oluşturmasını diliyoruz. İşte bunun için vakit Türkiye vakti. Vakit ekonomi vakti diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ATO tarafından Çanakkale'ye gönderilen öğrenciler arasında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Çanakkale'de Can Vererek, Can Verenler" temalı resim yarışması ile "Fotoğraftan Hikayeye Çanakkale" temalı hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.