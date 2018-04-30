Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Özbekistan'a her türlü desteği vermeye hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türkiye-Özbekistan İş Forumu’na katıldı. Forum’da yaptığı konuşmada Özbekistan’ın coğrafi konumuna değinen Erdoğan, “Özbekistan Orta Asya nüfusunun yarısına yakınını barındıran, güçlü tarım sektörüne ve sanayi potansiyeline sahip, zengin doğal kaynaklarına sahip bakir yatırım alanları bulunan kardeş bir ülkedir” şeklinde konuştu. Özbekistan’ın 27 yıl önce bağımsızlığını kazanmış olmasının Türkiye için oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Türkiye Özbekistan Cumhuriyetini ilk tanıyan ülkedir, ilk tanıyan devlettir” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların Özbekistan’ın kalkınmasında etkin rol oynadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, iki ülke liderleri tarafından yapılan karşılıklı ziyaretlerin ekonomik ve siyasi anlamda meyvelerini verdiğini vurguladı. Daha önce gerçekleştirilen temaslarda iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlatan Erdoğan, “Bu seyahatimizde de bunu bir ileri aşamaya taşıyoruz, stratejik ortaklığımızın pratikte de uygulamaya konulması için gerekli mekanizmayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni artık kuruyoruz” dedi. Bugün iki taraf arasında toplamda 25 anlaşmanın imzalandığının altını çizen Cumhurbaşkanı, yapılan anlaşmaların masada kalmaması gerektiğini ve pratikte de uygulanması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

“Özbek kardeşlerimizin başarılarını yakından takip ediyoruz”

Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinden ve gücünden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın da Mirziyoyev döneminde önemli adımlar attığına değindi. Özbekistan’ın ekonomik kalkınmaya verdiği önemi takdir eden Erdoğan, “Özbek kardeşlerimizin bu başarılarını yakından takip ediyoruz, Türkiye olarak Özbekistan’a hedeflerini gerçekleştirme yolunda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki diplomatik temasların artarak devam edeceğini söyleyen Erdoğan, “Yüksek düzeyli stratejik işbirliği rastgele bir protokol değildir. Artık bakanlarımız sürekli karşılıklı çalışacaklar, 1 yıl kardeşim Mirziyoyev’in başkanlığında, 1 yıl benim başkanlığımda bakanlarımızı toplayacağız” dedi.

“Kadim dostluk paslanmaz”

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmindeki artıştan memnun olduğunu fakat bunun artması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Bunu yapar mıyız yaparız. 33 milyon Özbekistan, 81 milyon Türkiye toplam 114 milyon, bu gömlek artık bize dar” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin yalnızca kâr amacı gütmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Ekonomik, ticari ilişkilerimizi aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiren birer sıçrama tahtası olarak görmeliyiz. Tıpkı iki kardeş gibi biri yükseldikçe diğeri de yükselmeli, iyi ve kötü gününde dayanışma içinde olan birbirine asıl bu yönden bağlı ülkeler olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu. Türk ve Özbek işadamlarının birbirlerine karşı açık ve dürüst olmaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “El birliği olduğu zaman aşamayacağımız sorun yoktur. Bizim Özbekistan’la dostluğumuz eskidir ve ebedidir. Kardeşler arasında sınırların ve mesafenin önemi yoktur. Atasözünde söylendiği gibi; Kadım dostluk paslanmaz” diye konuştu.

Dilmurod Cumabayev