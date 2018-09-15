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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Azerbaycan kemik kardeştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Azerbaycan kemik kardeştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Azerbaycan kemik kardeştir'

Bakü’nün kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Azerbaycan’ı ilk tanıyan ülke olması tesadüf değildir, kemik kardeşliğin bir sonucu olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100'üncü yıldönümü münasebetiyle Azerbaycan'da merhum Haydar Aliyev'in mezarını ve Türk şehitleri anıtını ziyaret ettikten sonra Bakü'nün kurtuluşunun 100'üncü yıl anma töreninde konuştu. "Türkiye'nin Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke olması tesadüf değildir, kemik kardeşliğin bir sonucu olmuştur” diyen Erdoğan, “Azerbaycan'ın sadece siyası değil, ekonomi kültürel en büyük ortağıdır” dedi.

Erdoğan, "Şu anda 15 binden fazla Azeri öğrenci Türk üniversitelerinde okuyor. Türkiye Azerbaycan'daki en büyük yatırımcılardan biridir. Azerbaycan da Türkiye'de kısa zamanda aynı duruma gelecektir" ifadelerini kullandı.
"Azerbaycan ağlarsa Türkiye ağlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunlar hakkında, “Azerbaycan'ın sıkıntısı olan Karabağ, bizim için de aynı derece sıkıntıdır. Kardeşimizin topraklarını yüzde 20'yi işgal altında bulunduranların, 1 milyon kardeşimizin vatanlarına dönmesini engelleyenlere sınırlarımızı açmamızı beklemeleri beyhudedir. Katilleri kahraman ilan edenlerin bize verecekleri hiçbir ders yoktur. Bir asır önce binlerce şehidimizin kanıyla yazdığı bu destanın unutulmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bakü'nün bağımsızlığı için canını feda eden şehitleri anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kafkas İslam ordusunu Azerbaycan'a gönderen Enver Paşa'ya ve orduya önderlik eden Nuri Paşa'ya saygılarımı arz ediyorum. Kafkas İslam ordusunun her mensubuna Allahtan rahmet diliyorum" dedi.  

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