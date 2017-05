Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin duruşu, dünyadaki mazlumlar için umut kaynağı

Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde "Mukaddes Emanetler Işığında Sergi ve Konferansı"nın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da katıldığı açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin duruşu, dünyanın her yerindeki mazlumlar ve mağdurlar için de bir umut kaynağı olacaktır. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok ağır. Kendimizle birlikte bölgemizde ve dünyada üstlendiğimiz misyonun hakkını vermek, millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Erdoğan, asırlar boyunca İslam'ın ve Müslümanların en nadide eserlerine ev sahipliği yapmış olan Suriye ve Irak'ta yaşananlara değinerek, “Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabii bu çok daha ağrımıza gidiyor. Bütün o eserlerin yer ile yeksan olması bizi gerçekten yakıyor, yıkıyor" şeklinde konuştu.

“Fırsat vermeyeceğiz"

Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliği ihtiyaç olan bir dönemden geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Esasen bölgede oynanan oyunun bizim birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi hedef aldığını da çok iyi biliyoruz ama ne yazık ki hala üzülerek söyleyeceğim birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize gayret sarf etmeyip 'Acaba nasıl kendi içimizde bölünebiliriz', bunun gayreti içerisinde olanları da gördükçe bu bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliği, kardeşliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim bu dayanışmamız, bu birliğimiz, bu beraberliğimiz tartışılmaz. Bunun devam etmesi, güçlenerek devam etmesi olmazsa olmazımızdır. Bugüne kadar bu senaryonun neticeye ulaşmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da bölünmemize zemin hazırlama gayreti içerisine girenlere bu fırsatı milletimizle beraber vermeyeceğiz."

“Sorumluluğumuz çok ağır"

Türkiye'nin dünyanın her yerinde mazlumlar için bir umut kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin duruşu, dünyanın her yerindeki mazlumlar ve mağdurlar için de bir umut kaynağı olacaktır. Zaten halklar nezdinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı başka yerde. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok ağır. Kendimizle birlikte bölgemizde ve dünyada üstlendiğimiz misyonun hakkını vermek, millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur. Milletimizin tamamının katkılarıyla oluşturulacak bir fon aracılığıyla mübarek üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı da kurabiliriz. Bunun da gayreti içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Diğer dinlere mensup insanların da emanetlerinin bir yerde bekçiliğini yapıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mukaddes emanetlere olan saygımız, bunların korunması, muhafazası, çok önemli sanat eserlerinin ortaya konulmasına vesile olmuştur. Bu emanetlere kıyamete kadar canımız pahasına sahip çıkmakta, onlara hürmeten yapılan eserleri devam ettirmekte kararlıyız” dedi.

Açılış programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Remzi Aydın ve diğer davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.