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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’ye yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alan eğitim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında da eğitimin geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiyeye yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alan eğitim”

18 Eylül 2016 11:10

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasına en büyük katkıyı, eğitimde elde ettiği başarıların sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasına en büyük katkıyı, eğitimde elde ettiği başarılar sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak, çok değil, çeyrek asır, yarım asır önce, standartlarımız öylesine düşüktü ki, eğitim ilk sıralarda kendine yer bulamıyordu. Bunun için, Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet için 14 yıl önce yola çıktığımızda önceliği, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere 4 alana vermiş, bunların en başına da eğitimi yerleştirmiştik. Nitekim, Türkiye’nin özellikle son dönemde kat ettiği mesafenin en somut, en çarpıcı yansımalarını eğitim alanında görebilmemiz mümkündür. Bu başarının gerisinde çok büyük bir vizyon, çok büyük emekler, fedakarlıklar vardır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkemizin özünü de eğitim oluşturmaktadır. Kurduğumuz güçlü altyapı ve sağladığımız farkındalık sayesinde bugün ülkemizde tüm aileler, çocuklarına mümkün olan en iyi eğitimi vermenin çabası içindedir. Eskiden ayrıcalık olan ve çok az sayıda evladımızın yararlanabildiği özel okullar, fen liseleri, nitelikli eğitim veren Anadolu liseleri, yine yüksek standartta eğitim imkanı sunan meslek liseleri gibi okullar, bugün ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşmıştır. Aynı şekilde yüksek öğretim, liselerden mezun olan hemen her öğrencimizin ulaşabildiği bir imkan haline dönüşmüştür. Ne var ki ülkemize yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında da eğitim gelmektedir. Türkiye, eğitim sisteminde var olduğu anlaşılan, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Bunun için devlet ve millet olarak okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımızın zihin dünyasını biçimlendiren müfredata, kitaplara çok iyi sahip çıkmalıyız. Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan nesiller 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da teminatıdır. Bu düşüncelerle, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını, başarılarla dolu olarak geçmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” 

Derya Yetim 


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