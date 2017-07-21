Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye’yi karalamaya gücünüz yetmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde bir konuşma yaptı. Programa Erdoğan’ın yanı sıra proje ortakları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sözlerine dün meydana gelen ve Bodrum’un etkilendiği deprem ile ilgili konuşarak başlayan Erdoğan, “ Ülkemiz ve Yunanistan’daki vatandaşlara geçmiş olsun diyorum. Bu hadise bize deprem bölgesinde yaşadığımız ve afetlere her an hazırlıklı olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Dün geceki oldukça şiddetli depremde ciddi bir hasar ortaya çıkmaması alınan tedbirlerin etkili olduğunu göstermiştir" dedi.

“SİNOP’TAKİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İLE JAPON DOSTLARIMIZ İLE BERABERİZ”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Japonlar ile firma yetkililerinin Ankara’da bir araya geldiğini ifade eden Erdoğan, “Kimilerinin kuru bir geçmiş olsun demeye bile imtina ettiği dönemlerde böylesine yüksek bir anlaşma yapılması gerçek dostların yapacağı bir şeydir. Şimdi Japon dostlarımız ile yine önemli bir proje ile birlikteyiz. Sinop’taki Nükleer Enerji Santrali ile Japon dostlarımız ile beraberiz” dedi.

“ALMANYA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİDİR”

Türkiye’ye davet edilen herkesle, birlikte kazanmaya davet edildiğini de söyleyen Erdoğan, Alman şirketlerin Türkiye’deki durumuna ve Almanya’dan yapılan Türkiye’ye seyahat ile ilgili açıklamalara atıfta bulunarak, “ Bizimle çalışmak isteyen herkese ülkemizin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz böylesine iyi niyetli yaklaşırken bazılarının ticaret ile siyaseti birbirine karıştırdığını görüyoruz. Alman ekonomi bakanının yaptığı davranışları kınıyorum. Terör ile teröre bulaşanlar ile siyaseti birbirine karıştırmayın. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı’nı ve İç işleri bakanını aradım sordum. Alman şirketi ile başlatılan soruşturma araştırma var mı diye. Alman şirketleri ile soruşturma araştırma yalandır. Türkiye’yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeyler ile bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez. Biz bugüne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmaları nasıl güvence altına aldıysa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Şu anda olayı farklı mecraya çekmek için Almanya’nın Türkiye ile olan siyasetini lekelemek isteyenler farklı bir noktaya gidiyorlar. Türkiye’deki teröristleri Almanya’da saklayanlar bunu hesabını vermeli. Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bu tür tehditler bizi yıldıramaz. Bizim yargımız onlardan daha bağımsızdır” dedi.

“ÜLKELER DEDİKODULAR İLE YÖNETİLEMEZ”

Türkiye’nin eski dönemlere dayandığını ifade ederek, “Almanya’nın dış işleri bakanlığı ile ilgili yapılan ülkemizin seyahat için güvensiz olduğu son derece kasıtlıdır. Ülkeler dedikodular ile yönetilemez. İşte G-20 Zirvesi’ne adım başında polis vardı. Ama biz Antalya’da biz G-20 Zirvesi yaptık her yönü ile dört dörtlük olduğunu kendileri bize söylediler. Bu denli özgürlükleri, demokrasiyi benimsemiş Türkiye’ye kimse bu kara lekeyi çalamaz. Türkiye konusunda bu tür beyanlarda bulunan herkesi saygı göstermeye davet ediyorum” diye konuştu.

“SİYASİ SORUNLAR GELİP GEÇİCİDİR EKONOMİK İLİŞKİLER İSE UZUN VADELİDİR”

Körfez krizi ile ilgili de konuşan Erdoğan, “ Bu kriz bizi gerçekten üzmüştür. Bu sorun için en başından beri çaba sarf ediyoruz. Ülkemizde yatırımı bulunan Katarlı kardeşlerimiz kadar Suudi Arabistanlı yatırımcılarımızı da seviyoruz. Siyasi sorunlar gelip geçicidir ekonomik ilişkiler ise uzun vadelidir. Türkiye bu kardeşlerimizin ikinci evidir o şekilde kalmaya da devam edecektir. Bölgedeki krizin tamamen ortadan kalkması ile bu konuyu konuşmaya gerek kalmayacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sağlık sektörüne de değinen Erdoğan, “ Şimdi; bir- bilemediniz 2 yataklı odalar ve çünkü bu millete bu yakışır. Ben eminim gençlerimizde büyüklerimize sorarak bu gerçeği anlayacaktır. Ben hastanelerden sabah erkende anacığımın beni gönderip numara aldırdığı günleri hatırlarım. Bir röntgen için 7-8 ay sonraya gün aldığımız günler var. Ama şimdi öyle bir şey söz konusu değil bunlar aşıldı. Dünyada ne varsa bunların hepsi ülkemizde var. Hizmete açtığımız şehir hastaneleri gençlerimize de o günlerle ilgili bir mukayese verecek. Aldıkları sağlık hizmeti karşısında buraların hala paralı olduğunu sanan vatandaşlarım olduğunu biliyorum. Bir devlet sağlıklı bir nefes için devletini feda etmeye hazır olmalıdır. İnşallah 2023 hedeflerimizi gerçekleştirerek bu hedefleri çok daha iyi yerlere çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

“KANIMIZ YERDE KALMADI KALMAYACAKTIR”

Türkiye’yi gelişmekte olan ülke kategorisinden gelişmiş ülke kategorisine çıkarmak için teknoloji transferinin değil ürüne dönüştürmek olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye’yi Avrupa Birliğine almayanların şartları uymayan nice ülkeyi birliğine buyur ettiklerini gördüğümüzde artık şaşırmıyoruz. Türkiye yeniden şekillenen dünya siyasetinde ve ekonomisinde kendisine en doğru yeri mutlaka bulmuştur bulacaktır. Genç yaştaki Necmettin Yılmaz Öğretmeni şehit edenlere karşı güvenlik güçlerimiz 1 hafta 10 gün içinde hepsini buldu onların gereğini yaptı. Hiçbir zaman kanımız yerde kalmadı kalmayacaktır” dedi.