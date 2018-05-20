Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da düzenlenen UETD 6. Genel Kurulu Toplantısı’nda Avrupalı Türklere seslendi. Konuşmasına Türklerin, Avrupa’ya önce gurbetçi işçiler olarak gidip daha sonrasında çalışarak orada bir hayat kurduğunu hatırlatarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz. Dün acı vatanda olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi” dedi.



Türklerin Tarih boyunca çok farklı coğrafyalara göç ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün dünyanın pek çok yerinde Türk kökenli insanların olduğunu vurgulayarak, “Milletimizi yeniden geçmişiyle kültürüyle değerleriyle buluşturduk. Üzerinde önemle durduğumuz hususlardan biri Avrupalı Türklersiniz” ifadelerini kullandı.

“Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz”



Türkiye’de önceki yönetimlerin Türkiye tarihinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yok saydığını vurgulayan Erdoğan, “CHP’si döneminde milletimizin tarihi ile bağlar kopartılmaya çalışıldı. Anadolu’da binlerce yıl önce yaşamış uygarlıkları öğrenirdik. Birden 20.yy'a gelirdik. Aradaki bin yıllık önem yoksa sayılıyordu. Selçuklu ve Osmanlı afaki konu gibi anlatılırdı. Medeniyetimizin ve tarihimi yok sayan bu anlayışı biz yıktık” şeklinde konuştu. Avrupa’da yaşayan Türklerin kültürlerini kaybetmemesi gerektiğini söyleyen, “Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. Çocuklarınıza anadillerini en iyi öğretmenin yanında bulunduğu ülkenin en iyi eğitimi almasını sağlayın” dedi. Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşların gümrüklerin yanı sıra artık büyükelçiliklerde de oy kullanabildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasinin en temel unsuru olan seçme hakkınızı rahatça kullanabilmeniz için gümrüklerin yanı sıra yurtdışı temsilciliklerinde de sandıklar kurduk. Bizden öncekiler niye yapmadınız bunları? Biz milletimizin demokratik haklarını savunuyorduk onun için” şeklinde konuştu.

“Benim bacım, o Nene Hatun, Şerife Bacı oldu ve Türk bayrağını o alçağa, o namussuza kaptırmadı”



PKK terör örgütünün Avrupa’daki yapılanmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK yandaşlarının bir Türk kadınının elinden Türk bayrağını almaya çalıştığı olayı hatırlatarak, “PKK’lı teröristler onun elinden Türk bayrağını almaya yeltendiler. Ama o benim bacım, o Nene Hatun, Şerife Bacı oldu ve Türk bayrağını o alçağa, o namussuza kaptırmadı. Bu alçakların bizim hanım kardeşlerimize bile gücü yetmez bırakın erkekleri uğraşmayı” dedi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yapılan yatırımlara değinerek, “Cumhurbaşkanı bazı adayları Türkiye’de neler olup bittiğini bilmese de onlara adres olarak sizi veriyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye bu dönemki mücadelesi ile ikinci bir kurtuluş savaşı veriyor”

Gezi Parkı olaylarına, 17 Aralık sürecine, 15 Temmuz darbe girişimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu öyle bir dönemdeki, en yakınlarımıza bile hakikati anlatmakta zorlandığımız oldu” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tüm bu süreçlerden başarı ile çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye bu dönemki mücadelesi ile ikinci bir kurtuluş savaşı veriyor” dedi. Suriye’de yapılan operasyona değinen Erdoğan, “Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok” şeklinde konuştu.