Katar ziyaretini Salı günü tamamlamasının ardından dün Suudi Arabistana giden Erdoğan önce Medine’i Münevvere’ye giderek Peygamber Efendimizin kabri şerifinin bulunduğu Ravdai Mutahhara’yı ziyaret etti.

UMRE YAPTI

Daha sonra Mekke’i Mükerremeye giderek maiyyeti ile birlikte Kabe’i şerifi tavaf ederek umre yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın beraberinde eşi Emine Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Mit Müsteşarı Hakan Fidan bulundu.