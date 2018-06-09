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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

09 Haziran 2018 13:49
 

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