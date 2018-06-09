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iha.com.tr »
Gündem »
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
09 Haziran 2018 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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09 Haziran 2018 13:49
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