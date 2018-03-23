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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna’da Türkiye-AB Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart 2018 tarihinde AB Komisyon ve Konsey Başkanları tarafından Bulgaristan’ın ev sahipliğinde Varna’da düzenlenecek olan Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varnada Türkiye-AB Zirvesine katılacak

23 Mart 2018 12:38

Zirvede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci, 18 Mart Göç Mutabakatından bu yana belli başlı konularda kaydedilen ilerlemeler ve bundan sonra atılması gereken somut adımlar hakkında görüş teatisinde bulunulacak. Zirve, Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması için de önemli bir fırsat teşkil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret vesilesiyle, Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov ile ikili bir görüşme gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.

Derya Yetim
 

 

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