Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna’da Türkiye-AB Zirvesi’ne katılacak

Zirvede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci, 18 Mart Göç Mutabakatından bu yana belli başlı konularda kaydedilen ilerlemeler ve bundan sonra atılması gereken somut adımlar hakkında görüş teatisinde bulunulacak. Zirve, Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması için de önemli bir fırsat teşkil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret vesilesiyle, Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov ile ikili bir görüşme gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.

Derya Yetim

