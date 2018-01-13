Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatanımızı bölemeyecekler'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ’dan helikopterle Bingöl’e geldi. Stadyum önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Bingölümüzün 6. Olağan Kongresi için buradayız. Bu kongremizi yapmak suretiyle geleceği yürüyeceğiz. Sizden bir isteğim var. İstiyorum ki hep beraber rabiamıza sahip çıkalım. Raibamızda ne var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye konuştu.

"Tek millette ne var?" diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, "Kardeşlerim Türk’ü, Kürdü, Zazası, Lazı, Arabı, Boşnağı, Arnavudu 80 milyon tek millet. Rabbimiz bizi böyle yaratmadı mı? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Bizde ayrımcılık o kadar. Böyle çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız, mesele bu. İki Tek Bayrak, bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki buna yeltenirse askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F-16 oluruz. Helikopterlerle, tank, top oluruz inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız"

Erdoğan, "Ve dört tek devlet. Paralel devletmiş. Ne demek paralel devletmiş, ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya’da hadi gel buraya niye gelemiyorsun. Gelemezler ve arkalarına malum Amerika’yı almışlar. Kimisi de batıda bazı ülkeleri arkalarına almışlar onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Bunlar ümmeti bölmeye çalıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var, başka asla. Öyleyse bizler bir birimizi sadece Allah için seveceğiz. Para pul için değil, makam için değil. Yok aşiret, yok kabile değil. Herkes kabilesiyle, kavmiyle övünebilir ama bir kavmin bir başka kavmine üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takva iledir. Kim Allah’a daha yakın ise o daha üstündür. Onun için Bingöl’den biz çok şey bekliyoruz. 2019’un Mart’ı hazırlanıyor muyuz? Yerel seçimler olacak. Arkasından Kasım Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi olacak hazır mıyız? Bingöl’ün hanımları her zaman dimdik durdu, çok güçlü durdu. İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ejder Ediz Işık-Muhammet Ali Çiftçi