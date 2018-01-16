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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikana gidiyor

16 Ocak 2018 14:26

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