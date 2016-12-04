Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'nin açılışı, miting ve Sanayi Gecesi'ne katılmak için Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erkilet Havaalanı'ndan Kayseri'ye geldi.

Vatandaşlar ve partililer tarafından coşku ile karşılanan Erdoğan ve Yıldırım, otobüs içerisinden vatandaşları selamladı.

Erkilet Havaalanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erkilet Havaalanı'ndan şehre giriş sağladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'nin açılışı için Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü'ne hareket etti.

Ali Göç - Selma Kara

KAYSERİ