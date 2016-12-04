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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Kayseri'ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Kayseriye geldi

04 Aralık 2016 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Kayseri'ye geldi - Tıkla İzle

Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'nin açılışı, miting ve Sanayi Gecesi'ne katılmak için Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erkilet Havaalanı'ndan Kayseri'ye geldi.

Vatandaşlar ve partililer tarafından coşku ile karşılanan Erdoğan ve Yıldırım, otobüs içerisinden vatandaşları selamladı.

Erkilet Havaalanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erkilet Havaalanı'ndan şehre giriş sağladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'nin açılışı için Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü'ne hareket etti. 

Ali Göç - Selma Kara
KAYSERİ 


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