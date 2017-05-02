Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde bir araya geldi



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik süreci tamamlandı. Erdoğan, parti grup toplantısında partiye resmen üye oldu. Erdoğan ve Yıldırım, grup toplantısında partililere seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının sonunda eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, bir süre sahnede sohbet etti. Daha sonra iki isim, parti genel merkezinin 8. katına, makam katına çıkarak burada bir araya geldi.

Enise Vural - Ömer Çetin

