Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Taekwondo Milli Takımı'na moral dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya'daki programı sırasında Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım kampında görevli olan antrenörler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapmış olduğu kısa görüşme sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ile bir araya gelen antrenörler; Erdoğan’a, 1-5 kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası için Konya'da kampta görevli olduklarını aktardılar.

Milli antrenörler; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından verilen bu görevi en güzel şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in her konuda destek verdiklerini anlattılar.

Sohbet havasındaki kabulde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taekwondo ülkemiz için önemli bir branş. Çalışmalarınıza dikkatle devam edin. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım da Milli Takım’ın teknik ekibine, “Antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Sizlere güvenimiz tam. Türk sporu her alanda başarılı olmaya devam ediyor. Taekwondonun da ülke sporumuz adına gurur verici başarılar aldığını yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Suat Salgın