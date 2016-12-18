Yaklaşık 1 saat boyunca bölgeyi havadan inceleyen ve kış ve yaz turizmi ile ilgili yatırım yapılacak yerleri havadan gören ikili, ardından helikopterle Trabzon Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile daha sonra Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında Ramada Oteli''ne geçti. İkilinin burada basına kapalı olarak önce baş başa bir görüşme yapacağı, ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceği öğrenildi. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bekir Koca