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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani arasında Trabzon’daki Ramada Otel’de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik İşbirliği Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Trabzonda

18 Aralık 2016 16:39

 Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrasında sağlık, eğitim, gençlik ve spor, kültürel, iktisadi, gümrük, teknoloji, tarım, ekonomi ve savunma sanayi alanlarında konuk Katar Devleti bakanları ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük Bakanı Bülent Tüfekçi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımı ile işbirliği anlaşmalarına imza atıldı. İmza töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de hazır bulundu. 

Bekir Koca
TRABZON 


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