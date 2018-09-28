Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vize serbestisi için 6 kriter kaldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'ın daveti üzerine geldiği Almanya'da Şansölye Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında vize serbestisi konusunun görüşüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4 yılı aşkın bir sürenin ardından bu defa cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'da bulunuyorum. Değerli dostum Sayın Steinmeier'e nazik daveti için özellikle teşekkür ediyorum. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse Sayın Şansölye nezdinde tüm Alman makamlarına misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başladı.

“İvmeyi güçlendirmeliyiz”

Ziyareti öncesi iki ülke bakan ve heyetlerinin görüşmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Aynı şekilde, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier Ekim ayında kalabalık bir iş heyetiyle ülkemizi ziyaret edecek. Karşılıklı üst düzey yakaladığımız bu ivmenin korunmasında ve daha da güçlenmesinden, güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan mekanizmaları işler kılma noktasında fikir birliğine vardık. İkili ilişkilerimize dair konuları ele alma fırsatı bulduk. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek etraflıca bu konuları görüşme fırsatı bulacağız. Bu arada birkaç hafta önce Dışişleri Bakanını ülkemizde misafir ettik. Geçen hafta Hazine ve Maliye ile Ticaret ve Enerji Bakanları da ülkemizdeydi” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ülkemiz yeniden reform yoluna girmiştir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz bir darbe girişimini bizler hedeflerinden saptırdık. Darbeciler güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadılar. Bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdik. FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan OHAL uygulamasına gittik. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için 2 yıl boyunca çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bu noktada da önemli oranda başarı sağladık. 24 Haziran seçimleri sonrasında bu uygulamayı da kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ülkemiz yeniden reform yoluna girmiştir.”

"Vize serbestisi için 6 kriter kaldı"

"Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz" diyen Erdoğan, "Vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliğinin güncelleştirilmesi hem Türkiye'nin hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine maruz bırakılmadan iletilmesini diliyoruz. Almanya'nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz. Türkiye, başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Komşumuz Suriye'de 7 yıldır süren ve 1 milyon insanın hayatına mal olan zulmün bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3,5 milyon mülteci ülkemize misafir edilmektedir. Burada Almanya'nın Suriye meselesinin insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

“Yapısal önlemler ekonomik dalgalanmaları sınırlandırdı”

Artan korumacı ticaret eğilimlerinin dengelenmesi için, kurallar temelli sistemin desteklenmesi hususunda Almanya ile ortak bir tutum içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, "Ticari yaptırımların siyasi hedeflerde kullanılması, uluslararası güvenliğe de zarar verecektir. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu Merkel'e ifade ettim. Dönemsel dalgalanmaların tedbirler sayesinde sınırlı kaldığını ifade etmek isterim. Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor, daha da gelişmesini istiyoruz. Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumu ve vermekte olduğu mesajları değerli buluyoruz. İki ülke ilişkilerini özel kılan en önemli unsurlarından biri Almanya'da 3,5 milyona varan soydaşlarımızın varlığıdır. Vatandaşlarımızın entegrasyonunu teşvik ediyoruz. Sosyal ve ekonomik alanda, eğitim öğretimde insanlarımızın tam fırsat eşitliğinden yararlanması bu süreci hızlandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

“Yargı bağımsızlığına saygı duyulmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Diğer yandan Almanya'dan FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle daha etkili mücadele beklentimizi ve taleplerimizi Sayın Merkel ile görüşmemizde etraflıca ele aldık. İnşallah önümüzde yine işbirliğimizin daha da güçlenerek devamı ama bu arada da her ülkenin, özellikle yargı bağımsızlığı noktasındaki alacağı kararlara hep birlikte saygı duyulmasının da gereğini ifade etmem herhalde hukuka inanmış, demokrasiye inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır. Şahsıma ve heyetime gösterilen yakın ilgi için şansölyeye bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.