Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yalan olur da böylesi de olur mu?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında hastanelerde ameliyatların durdurulduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, 2023 hedeflerine kadar durup dinlenmeyeceklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, Ispartalı onu iyi tanır, çok iyi bilirsiniz biliyorum. Geçenlerde çıkmış eline almış bir kağıt paçavra mecliste konuşuyor. İşte Gazi'deki bir hastaneye oraya talimat gitmiş e artık ameliyatlar yapılmayacak. Bunu gördünüz mü duydunuz mu? Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben nereden tanırım onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. SSK'yı nasıl çökerttiğini gayet iyi bilirim. Yaş olarak benim jenerasyonumda onlar da onu çok iyi bilir. Hastane kuyruklarında vatandaşımın nasıl beklediğini çok iyi biliriz. Bunlar ölüleri bile rehin aldılar, hastanelerin morglarına koydular. Bunlar böyle adamlar. Bay Kemal hastanelerde tedavi, ameliyatlar durdu mu durmadı mı gel de Isparta'da şehir hastanesine bak. Yahu yalan olur da böylesi de olur mu? Ya bu ne vicdansızlık. Yav atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyor, vah zavallı vah. Sen bittin, bittin, sen tükendin yapacağın bir şey yok. İnşallah benim aziz milletim Mart 2019 seçimlerinde ana öyle bir ders verecek ki bir daha belini doğrultamayacaksın" dedi.

"En ufak tavizimiz yok"

Şimdiden bunun hazırlıklarına başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bugün Isparta'da konuşuyoruz Türkiye dinliyor. Şu yalana bak ya ameliyatlar yasaklanmış. Böyle vicdansızlık olur mu? Yav biz hastanelerde ilacından, ameliyatından her şeyde seferberlik ilan etmişiz, en ufak tavizimiz yok sen diyorsun ki ‘ameliyatlar durdu”. Yalana bak. Senin SSK Genel Müdürü olduğun zamanda bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Bizim hastanelerimizde MR, tomografiye kadar her şeyle hastanelerimiz donatıldı" diye konuştu.

"Her dönemin vatanperverleri olduğu gibi bu tür fırsatçıları da var" diyen Erdoğan, "Mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız. Sadece Isparta değil tüm Türkiye'de bu CHP'ye hele hele Bay Kemal'e haddini farklı bildirmemiz gerekir. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Onun için telefon diplomasisini çok iyi çalıştıralım. Bu süreç içinde aynı Bay Kemal gibi en ufak bir dalgalanmayı ranta çevirmek için pusuda bekleyen simsarlara rastlanabiliyor. 3 kuruş fazla kazanmak adına ahlakını, erdemini, karakterini tezgaha koyan şahsiyet fukaraları olabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi meclis kürsülerinden karamsarlık pompalayarak yapıyor. Bir tarafta gerektiğinde canını veren vatanperver millet var, diğer tarafta ülkemizin her meselesini istismar etmeyi alışkanlık haline getiren ana muhalefetimiz var. Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken Ispartalı kardeşlerimizin deyimiyle, memleketin üzerine acı sakız gibi yapışan bir ana muhalefete sahibiz" ifadelerine yer verdi.