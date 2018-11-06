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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptırımları doğru bulmuyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptırımları doğru bulmuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptırımları doğru bulmuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin, “Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar bize göre dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar bize göre dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız” ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte Kuzey Suriye'de devriye yaptıkları haberlerine yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, “Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan aday gösterileceği iddialarına ilişkin sorulan soruya ise Erdoğan şu cevabı verdi: 

“Gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var.”
Bakanların belediye başkan adayı olup olmayacağına yönelik ise Erdoğan, “Darda, zorda kaldık mı neden olmasın” dedi. 

İlker Turak
 

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