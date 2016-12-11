Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için düzenlen törenin ardından yaralıları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek, Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Burada yaklaşık 20 dakika kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan yaralılar hakkında detaylı bilgi aldı. Erdoğan, ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

Doğan Can Cesur

İSTANBUL