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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Beşiktaş’taki terör saldırısında yaralanan polisler saldırı anını anlattı. Bir polis amiri şarapnel parçasının telefonuna isabet etmesiyle hayatta kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etti

11 Aralık 2016 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Yaralılarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı anını yaralılardan dinledi.

Yaralı bir polis amiri şarapnel parçasının telefonuna isabet etmesiyle hayata tutunduğunu söyledi. Şarapnel parçası isabet eden telefonu inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında nişanlısı olan bir memura ise bir an önce evlenmesini söyledi. Bekar olan polis memurlarına da evlenmelerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.


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