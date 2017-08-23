Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar’ı kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek altın madalya kazandı.
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