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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Adar’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adarı kutladı

23 Ağustos 2017 23:34

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.  

Caner Ünver
 

Etiketler: recep tayyip erdoğan, yasemin adar


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